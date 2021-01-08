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Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

08.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi ve Belediye Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Başkan Rasim Arı, Şifa Meydanı’nda bulunan Şifa Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrasında 2000 Evler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi ve Belediye Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Başkan Rasim Arı, Şifa Meydanı’nda bulunan Şifa Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrasında 2000 Evler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahallede esnaf ziyaretlerinde bulunarak mahalle sakinleri ile sohbet eden Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Beraberinde başkan yardımcıları ilke birlikte mahallede incelemelerde bulunan Arı ardından Belediye Caddesine geçerek burada esnafları ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Arı, yol boyunca karşılaştığı vatandaşların da sorunlarını dinledi.
Arı: “Halkımızın beklentilerine yönetim biçimimizdeki üretim ve alın terimizle cevap vereceğiz. Çok çalışacağız ve kentimizi çalışanlarımızla birlikte daha fazla güzelleştireceğiz. Nevşehir’in potansiyeli ve enerjisini çok iyi biliyoruz. Nevşehir’de yaşayan vatandaşımızın mutluluğu için çalışmaya mesai gözetmeksizin devam ediyoruz.” dedi.

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