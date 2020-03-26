YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı

Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Nar Caddesi’ndeki esnaflara ve vatandaşlara 2 bin adet koruyucu maske, eldiven ve kolonya dağıttı.Vatandaşla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturdukları atölyede maske üretimine başladıklarını, ihtiyaç duyulan yerlerde ücretsiz dağıtımının yapılacağını belirtti.Üretimin ilk parçası olan 2 bin adet maskenin, beraberinde eldiven ve kolonya ile dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, “Bu virüs illetinin dünyada görülmeye başladığı andan itibaren hükümetimiz her türlü tedbiri aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Nar Caddesi’ndeki esnaflara ve vatandaşlara 2 bin adet koruyucu maske, eldiven ve kolonya dağıttı.
Vatandaşla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturdukları atölyede maske üretimine başladıklarını, ihtiyaç duyulan yerlerde ücretsiz dağıtımının yapılacağını belirtti.
Üretimin ilk parçası olan 2 bin adet maskenin, beraberinde eldiven ve kolonya ile dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, “Bu virüs illetinin dünyada görülmeye başladığı andan itibaren hükümetimiz her türlü tedbiri aldı. Bizler de şehrimizde bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle virüsün yayılımını engellemek için dezenfekte çalışmaları için kurduğumuz ekibimiz yoğun bir mesai harcayarak şehrimizi baştan sona dezenfekte etti. Tabii ki bu tedbirler tek başına yeterli mi elbette değil. Vatandaşlarımızın da hijyen kuralları konusunda son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Bizler de belediye olarak bu konuda vatandaşlarımıza destek olmak için koruyucu maske ve kolonya dağıtmak istedik. Koruyucu maskeleri belediye olarak kendimiz üretiyoruz. Şu anda günlük bin adet üretiyoruz. Üretime devam edeceğiz. STK’lar ve muhtarlarımızın taleplerine cevap vereceğiz. Şehrimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışacağız.” dedi.
Kendilerine verilen kolonya, eldiven ve maskelerden dolayı Başkan Arı’ya teşekkür eden vatandaşlar da korona virüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Esnaf virüs korkusundan imzayı bile kendi kalemi ile attı

Esnaf virüs korkusundan imzayı bile kendi kalemi ile attı

Nevşehir Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:52
İkindi
16:21
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Kübra Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı

Dolandırıcılık yapan sahte polis tutuklandı

Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar

(özel Haber) Nevşehir’de İki Ayrı Özel Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Kapatıldı

(özel Haber) Nevşehir’de İki Ayrı Özel Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.