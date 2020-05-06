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Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Ankara temasları

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti.Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi.Nevşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm, sıfır atık, kentsel dönüşüm gibi çeşitli projelerine ilişkin Bakan Kurum’a bilgiler veren Arı, kentte hayata geçirilecek olan yeniş projeler üzerine karşılıklı istişarelerde bulundu.Arı, daha sonra Bakan Kurum başkanlığında gerçekleştirilen ‘Nevşehir Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.Başkan Arı, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü.Nevşehir’i bir spor kenti yapmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye hazırlanan ve bu konuda Bakan Kasapoğlu’ndan tam destek alan Arı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede : “Hiçbir engel tanımadan sevdamız Nevşehir’imizde hayalleri bir kez daha gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Ankara temasları

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi.
Nevşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm, sıfır atık, kentsel dönüşüm gibi çeşitli projelerine ilişkin Bakan Kurum’a bilgiler veren Arı, kentte hayata geçirilecek olan yeniş projeler üzerine karşılıklı istişarelerde bulundu.
Arı, daha sonra Bakan Kurum başkanlığında gerçekleştirilen ‘Nevşehir Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Başkan Arı, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü.
Nevşehir’i bir spor kenti yapmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye hazırlanan ve bu konuda Bakan Kasapoğlu’ndan tam destek alan Arı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede : “Hiçbir engel tanımadan sevdamız Nevşehir’imizde hayalleri bir kez daha gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Heyecanımız ve projelerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile şehrimize ve gençliğimize dair projelerimizi istişare ettik. Malum süreci atlattıktan sonra projelerimizin startını sayın bakanımız ile birlikte vereceğiz inşallah.” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na Nevşehir’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Arı, Nevşehir’e değer katacak projelerin bitmesi ve yapımına başlanacak projelerin bir an önce hız kazanması için sabırsızlıkla çalıştıklarını kaydetti.
Arı: “Bizim Nevşehir’e sözümüz var; bu kadim şehri örnek bir şehir haline getireceğiz, Nevşehir’i her yönüyle marka şehir yapacağız. Vatandaşlarımızın daha huzurlu daha mutlu daha yaşanılabilir bir kentte yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz birbirinden önemli projelerimizle bunu hep birlikte başaracak şehrimizi inşa, gönülleri ihya edeceğiz.” Diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Ankara temasları

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