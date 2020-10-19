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Belediye Başkanı Şahin kızına nikah cüzdanının kendisi verdi

DÜZCE HABERLERİ  | 19.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kızı Merve Şahin’i İbrahim Çelik ile evlendirdi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kızı Merve Şahin’i İbrahim Çelik ile evlendirdi. Çiftin nikahını Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz kıyarken, çiftin nikah cüzdanını ise yoğun istek üzerine Birol Şahin verdi.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve Eşi Ayşe Şahin Kızları Merve Şahin’i Merhum Salih Çelik Ümmühan Çelik çiftinin oğlu İbrahim Çelik ile evlendirdi. Düzce’nin iş ve siyaset dünyasının buluştuğu düğünde çiftin nikahını ise Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz kıydı. Çiftin şahitliğini ise Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Gümüşova Belediye başkanı Muharrem Tozan, 23. Dönem Rize Milletvekili ve Düzce Kamu Hastaneleri eski Genel Sekreteri Opr. Dr. Lütfi Çırakoğlu, AK Parti Kadın Kolları başkanı Gönül Ekiz Asuk yaptı.
Muhsin Yavuz çifte iki cihan saadeti dileyerek kıydığı nikahın ardından nikah cüzdanının Kaynaşlı Belediye Başkanı ve gelin Merve Şahin Çelik’in babası Birol Şahin’in vermesini istedi. Mikrofonu eline alan Belediye Başkanı Birol Şahin’de 3 erkek çocuğu olmasına karşın tek kız çocuğunu gelin yapmasından dolayı mutlu olduğunu ancak zor bir görev olduğunu dile getirerek nikah cüzdanını şahitlerin vermesini istedi. Ancak şahitlerin hepsi de cüzdanı Birol Şahin’in kendisinin vermesi konusunda ısrarcı olunca çiftin nikah cüzdanının kızı Merve Şahin Çelik’e iki cihan saadeti dileyerek verdi.

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