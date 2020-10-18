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Belediye Başkanı Şahin’den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Şahin yayımladığı mesajında, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Şahin yayımladığı mesajında, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında ve sorun ile taleplerin alınmasında muhtarların önemi büyüktür. Osmaneli Belediyesi olarak bizler de yönetim anlayışımızda her zaman muhtarlar ile iletişim halinde olarak, mahallelerimize ve köylerimize en güzel hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Belirli dönemlerde bir araya geldiğimiz muhtarlarımız ile çeşitli görüşmeler yaparak, sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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