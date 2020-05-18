Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 19 Mayıs mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümünü kutlarken; Bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakmanın ötesinde, Ülkemizin savunmasında geçmişte verilen mücadelenin önemini genç kuşaklarımıza anlatmalıyız. Covid-19 salgınında da yine en büyük destekçimiz ve yardımcımız siz gençlerimiz oldunuz. Evde kalma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına harfiyen uyan siz gençlerimiz bu sınavda hem başarılı, hem de bizlere örnek oldunuz. Bu süreçte yine evde kalarak birbirimize yardımcı olmalıyız. Günümüzün ve geleceğin güçlü Türkiye’sinde gençlerimiz; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yerine getirecek güce ve bilgiye sahiptir. Gençlerimiz, ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi, saygı ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum.”

