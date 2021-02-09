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Belediye Başkanı Savran, tebrikleri kabul etti

09.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’e hizmet için bundan sonraki süreçte tüm gücüyle çalışacağını belirtti.
-“Belediye Başkanlarından Ziyaret”
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a hayırlı olsun ziyaretleri bugünde sürdü. Başkan Savran ilk olarak Gülşehir, Derinkuyu, Sulusaray ve Göre Belediye Başkanlarını konuk etti.
Yeni görevinde kendisine başarılar dileyen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu ve Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz’a teşekkür eden Savran, konuk belediye başkanları ile bir süre sohbet etti.
Nevşehir’in her alanda güçlenerek büyümesi için tüm ilçe ve belde belediyeleri ile de uyumlu bir çalışma yürüteceklerini ve işbirliklerini arttıracaklarını kaydeden Savran, belediye başkanları ile çeşitli projeler üzerine istişarelerde bulundu.
-“Muhtarlar ve STK Temsilcilerini Konuk Etti”
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a mahalle muhtarlarının yanı sıra çeşitli STK’ların başkan ve yöneticileri de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve beraberindeki mahalle muhtarlarını konuk eden Savran, muhtarlarla tek tek tanıştı.
Bundan sonraki süreçte Nevşehir’e hizmet için muhtarlarla işbirliği içerisinde hizmetleri sürdüreceklerini ifade eden Savran, iyi dilekleri için muhtarlara teşekkür etti.
Savran, “Vatandaşlarımızın desteğiyle, güveniyle emanete sahip çıkmak için hep beraber çalışacağız” dedi.
Mahalle muhtarları da yeni görevinden dolayı Savran’ı tebrik ederek başarılar diledi.
Başkan Savran’ı ayrıca Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclis Başkanı Seyit İnce ve Başkan Yardımcıları Miktat Şahin ve Ömer Güçlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri, Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz’da ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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