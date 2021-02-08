Belediye Başkanı Savran’a hayırlı olsun ziyaretleri

Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Mehmet Savran’a hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi.

-"İlk ziyaret, Memur-Sen heyetinden"

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ilk ziyaret eden, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki sendika şube başkanları oldu.

Çiftçi ve beraberindeki sendika şube başkanları Savran’a hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Memur-Sen heyetine teşekkür eden Başkan Savran, “Bu şehrin her bir ferdinin bu şehre borcu var.Bende borcumu ödemeye geldim. İnşallah yeni dönemde tüm STK’larımız ile birlikte şehrimiz için hayırlı işlere imza atacağız. Ortak gayemiz hizmet. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz çalışmalarda Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

-“Müftü Altunkaya’da Başkan Savran’a Hayırlı Olsun ziyaretinde bulundu”

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’da, Başkan Savran’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Nevşehir’in gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarla işbirliği ve istişare içinde var gücüyle çalışacağını ifade eden Başkan Savran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Bu arada Kapadokya Alan Başkanlığı İdari Başkan Yardımcısı Vekili Yunus Başer ve Kapadokya Alan Başkanlığı Teknik Başkan Yardımcısı Cihan Çalık’da Başkan Savran’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

