YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Belediye Başkanı Şenlikoğlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Belediye Başkanı Şenlikoğlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

GİRESUN HABERLERİ  | 22.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenli olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini almaya devam ediyor.Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Alparslan Caddesi, Bulancak Durağı, Balıkçı Pazarı, Tabaklar Geçidi, Cemal Gürsel Caddesi ve Malpazarı mevkiindeki işyerlerini gezerek esnafların sorunlarını dinledi.Başkan Şenlikoğlu, ziyaretlerinde pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulmasını isteyerek, ”Esnaflarımızla ve vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenli olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini almaya devam ediyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Alparslan Caddesi, Bulancak Durağı, Balıkçı Pazarı, Tabaklar Geçidi, Cemal Gürsel Caddesi ve Malpazarı mevkiindeki işyerlerini gezerek esnafların sorunlarını dinledi.
Başkan Şenlikoğlu, ziyaretlerinde pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulmasını isteyerek, ”Esnaflarımızla ve vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini alırken, bir yandan da yaptığımız hizmetleri en ince detayına kadar anlatıyoruz. Daha güzel Giresun, daha güzel yatırımlar için bu sohbetlerle çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizzat dinliyoruz. Bu şekilde Giresun’umuza en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Şenlikoğlu’nun düzenli aralıklarla yaptığı ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, “Belediye Başkanımızı çok sık görüyoruz, sürekli sokaklarda ve halk ile iç içe. Ayrıca, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden de oldukça memnunuz” şeklinde konuştular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı
Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Giresun Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:07
Öğle
12:24
İkindi
15:49
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Giresun Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Emre Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Atatürk’ün Giresun’a gelişinin 96. yıldönümü ve Gaziler Günü kutlandı
Atatürk’ün Giresun’a gelişinin 96. yıldönümü ve Gaziler Günü kutlandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.