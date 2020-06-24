YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Giresunspor başaracak"

Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Giresunspor başaracak"

GİRESUN HABERLERİ  | 24.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TFF 1.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Giresunspor başaracak"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’un Adanaspor ve İstanbulspor maçlarındaki başarısından çok mutlu olduğunu belirterek "Gururlandık" dedi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeşil beyazlı renklerin bu şehrin atardamarlarından biri olduğunu ifade ederek “Bu takım hepimizin ve bu şehrin takımı. Biz doğduğumuzdan beri yeşil beyazlı renklere aşığız. Giresunspor’umuzun son iki maçtaki performansı ve galibiyetleri bizleri fazlasıyla sevindirmiştir. Adanaspor ve İstanbulspor maçlarında gördük ki bu takım inanmış ve başarmak istiyor. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da kulübümüzün yanında olacağız” dedi.
Başkan Şenlikoğlu, Giresunspor’un sezonu ilk 6 içerisinde tamamlayacağına inandığını da belirterek “Çok iyi bir teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuzun olduğu aşikâr. Kaldı ki kulüp başkanımız Sacit Ali Eren ve yönetimiyle de zaman zaman görüşüyor ve takım hakkında bilgiler alıyoruz. Her takım gibi Giresunsporumuz da inişli çıkışlı bir grafik yaşadı. Şimdi play-off potasıyla aramızda sadece bir puan fark var. İnşallah bu inanmışlıkla Giresunsporumuz sezonu ilk 6 içerisinde tamamlayacak. Bizim buna inancımız tam. Giresunsporumuza kalan maçlarda gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Giresun Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:48
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Gedikkaya Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.