YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Belediye Başkanı sokakta tek tek maske dağıttı

Belediye Başkanı sokakta tek tek maske dağıttı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 05.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.Kırıkkale Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.
Kırıkkale Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir içerisinde yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda zabıta ekipleri ile birlikte esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Maske dağıtımı esnasında vatandaşları sık sık sosyal mefafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulunan Başkan Saygılı, “Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını özellikle istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarıları da dikkate alarak sosyal mesafeyi korumalarını özellikle rica ediyorum” dedi.
Pazarlara el dezenfekte sıvısı yerleştirildi
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı üzerine kentte kurulan tüm kapalı semt pazarlarına girişler tek noktadan yapılırken maskesiz gelen vatandaşlara da burada zabıta ekiplerince maske dağıtımı yapıldı. Yine pazar girişlerine Kırıkkale Belediyesi tarafından el dezenfekte sıvısı yerleştirilerek vatandaşların pazar alışverişlerini daha hijyenik şekilde yapmaları hedefleniyor. Öte yandan, pazar esnafı da maske ve eldiven takmaları, ürünlere el değmeden satmaları hususunda zabıta ekipleri tarafından sık sık uyarılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
PARTNER Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Havza’da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor

Havza’da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Çağrı merkezi değil çare merkezi

Çağrı merkezi değil çare merkezi

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Konya’da sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı

Konya’da sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
12:54
İkindi
16:30
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Sami Eczanesi
Merkez
Yanardağ Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor

Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.