YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Belediye Başkanı Tanğlay’dan 19 Mayıs mesajı

Belediye Başkanı Tanğlay’dan 19 Mayıs mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 19.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Hürriyete ve cumhuriyete giden meşakkatli yolun ilk adımı 19 Mayıs 1919’dur.

Belediye Başkanı Tanğlay’dan 19 Mayıs mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Hürriyete ve cumhuriyete giden meşakkatli yolun ilk adımı 19 Mayıs 1919’dur. 101 yıl önce Bandırma’da bir vapurla başlayıp milli mücadeleyi ateşleyen Samsun’a çıkış; tüm dünyaya Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha göstermiş, esaret ve vesayeti kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bugün, Türk milletinin yeniden doğuş hikayesinin başlangıcıdır. 19 Mayıs; istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersek içinde bulunacağımız durumun imkan ve şeraitini düşünmeyecek olan gençlerimize olan inancımızdır. Çünkü biliyoruz ki, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Tüm dünyayı tehdit eden pandemi sürecinde milli ve dini bayramlarımızı hep birlikte, el ele kutlayamasak da gelecek güzel günler yakındır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı? Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı?
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Bitlis Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:50
Öğle
12:13
İkindi
16:05
Akşam
19:26
Yatsı
21:00

Bitlis Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.