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Belediye Başkanı Tekin korona virüsüne yakalandı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıktı.Sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığı duyuran Başkan Tekin, "Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim.

Belediye Başkanı Tekin korona virüsüne yakalandı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığı duyuran Başkan Tekin, "Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Pazaryeri ilçem için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Her zaman olduğu gibi çekinmeden Arayabilirsiniz. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda özen gösterelim. Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 10 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Benimle birlikte pozitif olan anacığıma dualarınızı bekler saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

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