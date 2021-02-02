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Belediye Başkanı Yaman, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

02.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Belediye Başkanı Yaman, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde teşkilatıyla bir araya gelerek, AK Parti 7’inci Olağan İl Başkanlığı Kongresi öncesi istişarelerde bulundular.Bayırköy Belediye Meclis Toplantı Salonu’ndan düzenlenen danışma toplantısı Korona virüs (Covit-19) kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde teşkilatıyla bir araya gelerek, AK Parti 7’inci Olağan İl Başkanlığı Kongresi öncesi istişarelerde bulundular.
Bayırköy Belediye Meclis Toplantı Salonu’ndan düzenlenen danışma toplantısı Korona virüs (Covit-19) kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Toplantısı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Belediye meclis toplantımızdan önce her ay düzenli olarak yaptığımız danışma toplantımızı pandemi kurallarına uygun olaraktan birlik beraberlik içinde gerçekleştirdik. Burada 3 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti 7’inci Olağan İl Başkanlığı Kongremize katılım konularının görüştük" dedi.

Belediye Başkanı Yaman, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

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