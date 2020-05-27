YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla bayramlaştı

Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla bayramlaştı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ülke genelinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkma iznini kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramını kutladı.Tekirdağ Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, sadece 65 yaş ve üzeri kişiler için verilen sokağa çıkış iznini kullanan vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.“Hep birlikte daha güzel günlere erişeceğiz”Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehlikesini sürdüren Covid-19 tedbirleri kapsamında virüse karşı daha savunmasız olmaları nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramlarını kutlayan ve sohbet eden Belediye Başkanı Yüksel, “Bugün sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutladım.

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ülke genelinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkma iznini kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramını kutladı.
Tekirdağ Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, sadece 65 yaş ve üzeri kişiler için verilen sokağa çıkış iznini kullanan vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

“Hep birlikte daha güzel günlere erişeceğiz”
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehlikesini sürdüren Covid-19 tedbirleri kapsamında virüse karşı daha savunmasız olmaları nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramlarını kutlayan ve sohbet eden Belediye Başkanı Yüksel, “Bugün sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutladım. Belediyemiz tarafından üretilen maskelerden büyüklerimize takdim ettik. Kendi sağlıkları için ülke genelinde uygulanan bu kısıtlamaya uyarak sorumluluk üstlenen kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günler kısa zamanda sona erecek ve hep birlikte daha güzel günlere erişeceğiz. Tüm İslam Aleminin ve değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutlulukla nice bayramlar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:36
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:39
Yatsı
22:23

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Okay Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Fırınlarda denetim

Fırınlarda denetim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.