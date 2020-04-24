Belediye Başkanı’ndan gençlere: " Topraklarınıza sahip çıkın "

Isparta’nın Senirkent ilçesi Belediye Başkanı Kadir Heybeli, tarımsal üretimin giderek değerli hale geleceğini söyledi. Senirkent’in yüzde 100 sulanabilir arazisi ile tarımda önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Heybeli, asgari ücretli iş peşinde koşan gençlere ‘Topraklarınıza sahip çıkın’ tavsiyesinde bulundu.

“Üretmeliyiz, üretmeliyiz”

Topraklarının yüzde 100 sulandığını söyleyen Başkan Heybeli, “20 yıl sonra bir avuç toprak, bir avuç para olacak. Üretim mutlaka olmalı. Bizim arazilerimiz çok güzel. Gidiyorlar asgari ücretli iş peşinde koşuyorlar ama topraklarımız bomboş. Bizim topraklarımız yüzde 100 sulanabiliyor. Çalışan insana ekmek çok. Ben 58 yaşındayım hala tarımla uğraşıyorum. Kendi tarlamda, bahçemde çalışıyorum. Gençlerimize tavsiye ediyorum. Arazileri işleseler 3-4 kat asgari ücret alırlar. Bence hastalık bir dönüm noktası olacak insanlar köyüne, toprağına geri dönecek. Aylık gelirleri 7-8 bin TL olur. ” dedi.

“Üzüm bağı kuracağız”

Başkan Heybeli, Senirkent üzümünün eski günlerine dönmesi için çalışma içerisinde olduğunu belirterek “Üzüm bizim atalarımızın en önemli üretim kaynağından birisiydi. Ama sulu tarıma geçtikten sonra elma, kiraz, vişne, pancar olunca biraz üzüme rağbet azaldı. Aslında bizim üzümümüz maya olarak kullanıldı. O kadar lezzetli ve sağlıklı bir ürün. İnsana yararlı bir üzüm. Biz tekrar eski bağcılığı canlandırmak istiyoruz. Bunun için belediye olarak 20 dönüm örnek üzüm bağı kuracağız. Bağ olan araziler şu anda atıl vaziyette. Toprak ucuz, ekonomik” diye konuştu.



