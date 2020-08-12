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Belediye başkanını alkışlarla karşıladılar

MANİSA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Koldere ile Yeşilköy mahalleleri arasındaki arazi yolunda başlatılan sathi kaplama çalışmalarını incelemek amacıyla gittiği bölgede, yollarına asfalt atılmasına sevinen çiftçiler tarafından coşku ve alkışlarla karşılandı.Araziye gelişinde iş makinesinin camından vatandaşları selamlayan Başkan Bilgin, çalışmaları yerinde inceledikten sonra yer sofrasına oturarak vatandaşlarla birlikte yemek yedi.Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan çalışmanın her iki mahalle içinde hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:"Yeşilköy Mahallemiz Şehzadeler Belediyesi’ne bağlıdır.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Koldere ile Yeşilköy mahalleleri arasındaki arazi yolunda başlatılan sathi kaplama çalışmalarını incelemek amacıyla gittiği bölgede, yollarına asfalt atılmasına sevinen çiftçiler tarafından coşku ve alkışlarla karşılandı.
Araziye gelişinde iş makinesinin camından vatandaşları selamlayan Başkan Bilgin, çalışmaları yerinde inceledikten sonra yer sofrasına oturarak vatandaşlarla birlikte yemek yedi.
Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan çalışmanın her iki mahalle içinde hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:
"Yeşilköy Mahallemiz Şehzadeler Belediyesi’ne bağlıdır. Burada bulunan arazilerin yüzde doksanı Yeşilköylü hemşerilerimize ait. Fakat görev alanı ve hizmet alanı Saruhanlı Belediyemizin mevkisinde bulunduğundan, Yeşilköy’e komşu olan Koldere Mahallemizde asfaltlama çalışmalarına başladık. 2 bin 200 metre olan bu bağlantı yolunun bugün sathi kaplamasını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl şu ana kadar, arazi yollarımızın 60 kilometresine asfalt attık. Hedefimiz bu rakamı 100 kilometreye çıkarmak. Çiftçilerimiz ’baş tacımızdır’ dedik. Bugün çiftçiye verdiğimiz önemi hem Kolderelilere hem Gümülcelilere, hem Yeşilköy’deki hemşehrilerimize göstermiş olduk. Tüm Saruhanlımıza, tüm Yeşilköy’deki hemşerilerimize ve tüm Manisamıza hayırlı uğurlu olsun.”
Mahalledeki programa Başkan Bilgin’in yanı sıra Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, CHP Saruhanlı ilçe Başkanı Hasan Levent, Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, Yeşilköy muhtarı İbrahim Fındıkoğlu ve çiftçiler katıldı.

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