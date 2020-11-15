Belediye başkanının da rol aldığı ‘Akıl Fikir Fabrikası’ beğenildi

Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi, kültür ve sanat sezonunu ‘Akıl Fikir Fabrikası’ adlı oyunla açtı. Oyunda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da Adil Bey karakterini canlandırdı.

Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi, ‘Akıl Fikir Fabrikası’ adlı oyunu ile 2020-2021 kültür ve sanat sezonunu açtı. Pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle yeni sezonun ilk perdesi açılırken, tiyatro salonu girişinde HES kodu sorgusu ve ateş ölçümü yapıldı. Maske ve mesafe kurallarına uyulan yeni sezonun ilk oyununu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem’in eşi Esra Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi. 8 ay sonra perdelerin açıldığı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda oyuncular sahnelerine kavuşurken, seyirciler de aylar sonra tiyatro izlemenin keyfini çıkardı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın apartman yöneticisi Adil Bey olarak rol aldığı oyunda tiyatro ekibinin performansı seyircilerden büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, tiyatro ekibini tebrik ederek, eğlendirirken düşündüren tüm oyunları beğendiğini, bu başarılı ekibin sahne performansının ülke çapında tüm tiyatroseverlerle buluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Fatsa Belediye Başkanı Kibar ise, "Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birisi de tiyatrocularımızdı. Tiyatro ve sanatın güzelliklerinin artarak sürmesini diliyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun. Sağlıklı ve sanatlı olsun. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oyun, izleyemeyenler için 18 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda yeniden sahnelenecek.

