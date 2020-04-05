YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü

Belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü

BİLECİK HABERLERİ  | 05.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik’e bağlı AK Parti’li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti’de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik’e bağlı AK Parti’li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.
Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti’de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları ilçe ve belde belediye başkanları toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "Belediye başkanlarımızla telekonferans sistemiyle toplantımızı gerçekleştirdik. Korona virüs ile mücadelede belediyelerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Hem vatandaşlarımıza hem de belediye çalışanlarımıza yönelik alınan ve alınması gerekli önlemleri ele aldık. Millet devlet el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabileceklerPeru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Avukat Binici: "Korona işsizliği tetikledi"

Avukat Binici: "Korona işsizliği tetikledi"

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Develi’de esnafa korona virüs darbesi

Develi’de esnafa korona virüs darbesi

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:08
İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:56

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye tesislerine verilen zarar artıyor

Belediye tesislerine verilen zarar artıyor

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.