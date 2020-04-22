YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) olağanüstü meclis ve encümen toplantısı Belediye Başkanlarının katılımıyla Kütahya Belediyesinde gerçekleşti.2019 kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşüldüğü, encümen ve plan bütçe komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda yer satın alınması ile ilgili encümene yetki verilmesi de karara bağlandı.Toplantı sonrasında Belediye Başkanları, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın makamında Kütahya’da ve ülkede yaşanan gelişmeler hususunda gündemi değerlendirdiler.

Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) olağanüstü meclis ve encümen toplantısı Belediye Başkanlarının katılımıyla Kütahya Belediyesinde gerçekleşti.
2019 kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşüldüğü, encümen ve plan bütçe komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda yer satın alınması ile ilgili encümene yetki verilmesi de karara bağlandı.
Toplantı sonrasında Belediye Başkanları, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın makamında Kütahya’da ve ülkede yaşanan gelişmeler hususunda gündemi değerlendirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.