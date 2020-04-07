YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Belediye başkanları telekonferans sistemiyle bir araya geldi

Belediye başkanları telekonferans sistemiyle bir araya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kayseri’nin 16 ilçe belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında telekonferans sistemiyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.Özellikle korona virüsle mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da yürütülen hizmetler hakkında bilgiler vererek; “Sayın cumhurbaşkanımızın ve sağlık bakanlığımızın uyarılarını ve tedbir politikalarını Develimizde harfiyen uygulamaya gayret gösteriyoruz.

Belediye başkanları telekonferans sistemiyle bir araya geldi

Kayseri’nin 16 ilçe belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında telekonferans sistemiyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.
Özellikle korona virüsle mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da yürütülen hizmetler hakkında bilgiler vererek; “Sayın cumhurbaşkanımızın ve sağlık bakanlığımızın uyarılarını ve tedbir politikalarını Develimizde harfiyen uygulamaya gayret gösteriyoruz. El ele veremesek de el birliğiyle inşallah bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm belediye başkanı kardeşlerime çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Belediye başkanları telekonferans sistemiyle bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:07
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esma Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.