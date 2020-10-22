Belediye başkanlık binası olarak kullanılıyordu Roma dönemine ait dev mozaik bulundu

Zeytinburnu’nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu.

Zeytinburnu’nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Dev mozaik, ‘4 Zaman 4 Mekan 1 Hikaye’ adını taşıyan sempozyumda tanıtıldı. Sempozyumun açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı.

Sempozyumda bir mekanda dört farklı zamanın kalıntılarının üst üste olduğu çok katmanlı buluntulardan yola çıkılarak, farklı zamanlardaki kültür, gelenek ve değerlerin konuşuldu. Ardından Bizans Sanat Tarihi Uzmanı Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın, açılış konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Daha sonra ise Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve Ömer Arısoy mozaik atölyesinde cam kesme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra sempozyum alanına geçildi. Arısoy, burayı bir mozaik müzesine çevirmek istediklerini ve şuan pazartesi günü hariç her gün vatandaşların ziyaretine açık olduğunu ifade etti.