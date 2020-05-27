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Belediye bayramda sokak hayvanlarını unutmadı

ÇORUM HABERLERİ  | 27.05.2020 18:38 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramında sokak hayvanlarını da unutmadı.

Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramında sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye, bayram boyunca kimsesi olmayan sokak hayvanlarına mama ve yiyecek dağıttı.
Bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu, bu nedenle sokak hayvanlarının yeterince yiyecek bulamadığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı boyunca sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydetti.
Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin her gün beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bıraktıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Biz bayramda da onları unutmadık. Onlar bizlere emanet.” dedi.
Saat Kulesi civarında havuzlu park olarak da anılan parkın müdavimlerinden güvercinler de bayramda unutulmadı. Adeta Çorum’un simgesi haline gelen güvercinler de Belediye ekipleri tarafından bayram boyunca yemlendi.

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