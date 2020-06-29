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Belediye binası yanındaki köprü tehlike oluşturuyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Belde’sinde belediye binası yanında tahtaları çürüyen köprü vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.Gümeli Beldesi sakinleri belediye binası yanında bulunan parkta yer alan köprünün tahtalarının çürüdüğünü geçişlerde kendileri için tehlike arz ettiğini dile getirdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Belde’sinde belediye binası yanında tahtaları çürüyen köprü vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.
Gümeli Beldesi sakinleri belediye binası yanında bulunan parkta yer alan köprünün tahtalarının çürüdüğünü geçişlerde kendileri için tehlike arz ettiğini dile getirdi. Bölgenin en güzel merkezlerinden biri olan ve özellikle hafta içi binlerce yerli turiste ev sahipliği yapan Gümeli Beldesi’ne bu görüntülerin yakışmadığını dile getiren vatandaşlar, Gümeli Belediyesi’nin köprüde ki eskiyen tahtaları değiştirip güvenli ve güzel bir hale getirmesini istedi.

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