Belediye çalışanlarına korona testi

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İlkadım Belediyesi çalışanlarına test yapılmaya başlandı.

Korona virüsün Türkiye’de de görülmeye başlanıldığı ilk andan itibaren etkin ve kararlı şekilde mücadele eden ve alınan kararlara harfiyen uyarak İlkadım halkının sağlığını korumak adına her türlü çalışmayı yapan İlkadım Belediyesi, çalışanlarına Kovid-19 testi yaptırıyor. Zorlu pandemi sürecinde halkın sağlığını her şeyin üzerinde tutmaya çalışan ve her türlü tedbiri alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da teste tabi tutuldu. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğince gerçekleştirilen programda yaklaşık 1200 personel testten geçirilecek.

“Her türlü tedbiri alıyoruz”

Başkan Necattin Demirtaş, korona virüsün Türkiye’de de yeniden yükselişe geçtiğini hatırlatarak, belediye olarak her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini söyledi. Alınan tedbirlere harfiyen uyulduğu takdirde virüsün üstesinden gelinebileceğini anlatan Başkan Demirtaş, "Toplum içerisinde semptomatik vakalarda olabilir veya kişi hasta olduğunu bilmeyebilir. Burada amaç bunların tespitini sağlamak. Pozitif vaka varsa da bunun izole edilmesi. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden böyle bir talebimiz oldu. Bizim için önemli olan insanların sağlıdır. Belediye çalışanlarına bu testi yaptırmak istedik. Çünkü çalışanlarımız insanlarla sürekli temas halinde. Test sonucu pozitif çıkan olursa o personeli eve veya hastaneye göndereceğiz ki belediye binasında da önlem almış olacağız. İnsanların güvende olmalarını hissettirmeye çalışıyoruz. Her şeyin başı sağlık olduğu için önlemlerimiz devam edecek" dedi.