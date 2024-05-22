Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Böyle canilik görülmedi! İki yaşındaki oğlunu dışkıyla kaplı ev yapımı kafese kilitledi... "2 yaşındaki çocuk insan dışkısıyla kaplıydı"

    Böyle canilik görülmedi! İki yaşındaki oğlunu dışkıyla kaplı ev yapımı kafese kilitledi... "2 yaşındaki çocuk insan dışkısıyla kaplıydı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 09:39
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Naesha Lumpkin isimli bir anne 2 yaşındaki oğlunu ev yapımı bir kafeste hapsettiği iddiasıyla tutuklandı. Oğlu aylar öncesinde merdivenlerden düşen kadın onu doktora bile götürmedi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Naesha Lumpkin isimli bir kadın iki yaşındaki oğluna işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğu bir kafese hapsedilmiş halde buldu.

    Mahkemede yapılan açıklamada, "Kafes ve 2 yaşındaki çocuk insan dışkısıyla kaplıydı. Duvarlarda dışkı vardı. Çocuk ve yatak çarşafları idrar ve dışkıyla ıslanmıştı" ifadelerini kullandı. Anne ihmalkarlıktan tutuklandı.

    İKİ HAFTA ÖNCESİNDE DÜŞTÜ

    kapak1

    Küçük çocuk acilen Oishei Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Tıbbi bir değerlendirme, çocuğun iyileşmekte olan iki kaburga kemiğinin kırıldığını ve bunun 10 gün ila iki hafta önce meydana gelmiş gibi göründüğünü ortaya çıkardı. Ayrıca yüzünde ve vücudunda morluklar vardı.

    İlginizi Çekebilir

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem yarattı

    2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem yarattı

     Ojeyle makyaj yaptı! Hastanelik oldu... Sosyal medya onu konuşuyor

    Ojeyle makyaj yaptı! Hastanelik oldu... Sosyal medya onu konuşuyor

     Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

    Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

     Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı

    Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    4600 telefon satın alıp kendisini izledi! Kazancı dudak uçuklattı4600 telefon satın alıp kendisini izledi! Kazancı dudak uçuklattı
    3 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti3 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdiAylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kafes
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı

    Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı

    Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...

    Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    İki yaşındaki oğlunu dışkıyla kaplı ev yapımı kafese kilitledi

    İki yaşındaki oğlunu dışkıyla kaplı ev yapımı kafese kilitledi

    3 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

    3 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.