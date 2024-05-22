Böyle canilik görülmedi! İki yaşındaki oğlunu dışkıyla kaplı ev yapımı kafese kilitledi... "2 yaşındaki çocuk insan dışkısıyla kaplıydı"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Naesha Lumpkin isimli bir kadın iki yaşındaki oğluna işkence ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğu bir kafese hapsedilmiş halde buldu.

Mahkemede yapılan açıklamada, "Kafes ve 2 yaşındaki çocuk insan dışkısıyla kaplıydı. Duvarlarda dışkı vardı. Çocuk ve yatak çarşafları idrar ve dışkıyla ıslanmıştı" ifadelerini kullandı. Anne ihmalkarlıktan tutuklandı.

İKİ HAFTA ÖNCESİNDE DÜŞTÜ

Küçük çocuk acilen Oishei Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Tıbbi bir değerlendirme, çocuğun iyileşmekte olan iki kaburga kemiğinin kırıldığını ve bunun 10 gün ila iki hafta önce meydana gelmiş gibi göründüğünü ortaya çıkardı. Ayrıca yüzünde ve vücudunda morluklar vardı.







