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    4. İstanbul’da 500.000 TL’ye prefabrik ev yaptırdı! Paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı... Yorum yağmuruna tutuldu: 'Arsa çok pahalı kardeş'

    İstanbul’da 500.000 TL’ye prefabrik ev yaptırdı! Paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı... Yorum yağmuruna tutuldu: 'Arsa çok pahalı kardeş'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 08:01
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide bir kişi İstanbul'da 500.000 TL’ye prefabrik ev yaptırma sürecinden bahsetti. Paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda annesine prefabrik ev yaptıran bir kişi evin yapım sürecini anlattı ve evi gösterdi.

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    İlk olarak prefabrik ev yapım atölyesine giden sosyal medya kullanıcısı, "Malzemeyi tanımamız için ilk önce fabrikayı gezdik. Isı yalıtımı sayesinde yazın serin kışın da sıcak olacak. Prefabrik evi istediğimiz şekle göre yaptırdık. Bu evlerin ömürleri 50 yılı geçmekte. Biz bu evi annemize yaptırdık tam da doğayla içiçe. Bu evde 3 oda, 1 salon, 1 banyo ve 2 tuvalet bulunmakta. Yaklaşık 1 hafta içinde kurulumu bitirilip bize teslim edildi" ifadelerini kullandı.

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    Genç adamın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ev yaptırılırda arsa çok pahalı kardeş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Herkes yakında böyle yapacak zaten" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Akıllı çocuk güle güle otursun" yorumunda bulundu.

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    İstanbul prefabrik prefabrik ev
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