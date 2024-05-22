Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi! Sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu: "O paraya değmeyecek bomboş bir ev"

Sosyal medyada ev gezdirme videoları her geçen gün popüler olmaya devam ediyor. Son olarak bir AVM'nin üst katında oturduğunu söyleyen ve aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdiren bir kadın sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o evi görünce yorum yapmadan duramadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu eve mi 75 bin TL ödüyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O paraya değmeyecek bomboş bir ev" yorumunda bulundu.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne iş yaptığını merak eden sadece ben miyim?" yorumunu yaptı.







