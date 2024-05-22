Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Anne ve babası telefonuna el koyan 16 yaşındaki çocuk katliam yaptı! Ebeveynlerini ve kardeşini öldürdü... İki gün boyunca cansız bedenleriyle kaldı

    Anne ve babası telefonuna el koyan 16 yaşındaki çocuk katliam yaptı! Ebeveynlerini ve kardeşini öldürdü... İki gün boyunca cansız bedenleriyle kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 11:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Vila Jaguara bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir çocuk anne ve babasının telefonuna el koyması üzerine adeta öfke nöbeti yaşadı. Ebeveynlerini ve kız kardeşini vurarak öldüren çocuk iki gün boyunca ailesinin cansız bedeniyle birlikte yaşadı. Sonunda ise suçunu polise itiraf etti.

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Vila Jaguara'da bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir çocuk ailesinin cep telefonunu elinden alması üzerine öfkeyle annesini, babasını ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Üçlünün cansız bedenleri 16 yaşındaki çocuğun suçunu polise itiraf etmesi üzerine evlerinde bulundu. Polis cansız bedenlerin 2 günden fazla bir süredir yerde yattığını söyledi.

    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HAYATINA DEVAM ETTİ

    1

    Yerel haberlere göre, 16 yaşındaki çocuk ailesini vurarak öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi okula gitmenin yanı sıra ekmek almaya da gitti ve hafta sonu normal rutininin bir parçası olarak sık sık gittiği spor salonunu kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'

    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'

     Şiddetli türbülans kabus yaşattı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

    Şiddetli türbülans kabus yaşattı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

     Üstsüz hizmetçi olarak kazancı şoke etti

    Üstsüz hizmetçi olarak kazancı şoke etti

     Banknotlardan buketini gösterdi! Tepkilerin odağı oldu: "Bu görgüsüzlük"

    Banknotlardan buketini gösterdi! Tepkilerin odağı oldu: "Bu görgüsüzlük"

     Uçağın içinde yağmur yağmaya başladı

    Uçağın içinde yağmur yağmaya başladı


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı! "Başka bir yaralanma vardı"Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı! "Başka bir yaralanma vardı"
    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'
    4600 telefon satın alıp kendisini izledi! Kazancı dudak uçuklattı4600 telefon satın alıp kendisini izledi! Kazancı dudak uçuklattı
    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

    Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

    Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

    Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

    Anne ve babası telefonuna el koyan 16 yaşındaki çocuk katliam yaptı

    Anne ve babası telefonuna el koyan 16 yaşındaki çocuk katliam yaptı

    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'

    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    Başka kadınla basıldı! Kız arkadaşı gelince öyle bir şey yaptı ki...

    Başka kadınla basıldı! Kız arkadaşı gelince öyle bir şey yaptı ki...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

    iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.