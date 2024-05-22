Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 3 yaşındaki çocuk ailesinin çiftliğinde traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Baba hakkındaki suçlamaları reddetti

    3 yaşındaki çocuk ailesinin çiftliğinde traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Baba hakkındaki suçlamaları reddetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 08:48
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Manchester şehrinin Bury bölgesindeki ailesinin çiftlik evinde 3 yaşındaki Albie Speakman traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Başına aldığı darbenin sonucunda hayatını kaybeden Speakman'ın babası Neil Speakman adam öldürme suçunu kabul etmedi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester şehrinin Bury bölgesinde babasıyla birlikte aile çiftliğinde kalan 3 yaşındaki Albie Speakman isimli çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

    1

    38 yaşındaki baba Neil Speakman ağır ihmal nedeniyle adam öldürme suçundan yargılanıyor ve Albie'nin sağlık ve güvenliğini sağlayamamakla suçlanıyor.

    "SEVGİ DOLU BİR ÇOCUKTU"

    3

    Albie'nin annesi Leah oğlunun herkesle çok iyi anlaşan, sevgi dolu bir çocuk olduğunu dile getirerek, "Oyun oynamayı çok seviyordu. Albie herkesin mutlu olmasını isteyen inanılmaz derecede sevgi dolu ve şefkatli bir çocuktu. Çok hassastı ve herkesin, özellikle de sevdiği insanların iyi olmasını istiyordu. Albie'yle ilgili her şeyi kesinlikle özleyeceğim; sesini, gülümsemesini, teninin kokusunu ve 'Seni seviyorum anneciğim' derken minik ellerinin yüzümde bıraktığı hissi" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Tam 42 kilo verdi

    'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Tam 42 kilo verdi

     Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

     12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti

    12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

    Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdiAylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi
    Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...
    22 Mayıs Çarşamba: TV yayın akışı...22 Mayıs Çarşamba: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere traktör ölüm
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan imzaladı

    Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan imzaladı

    Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı

    Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı

    Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...

    Başka bir kadınla basıldı! Öyle bir şey yaptı ki...

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    Şiddetli türbülans kabus yaşattı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

    Şiddetli türbülans kabus yaşattı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

    63 yaşındaki şeker babama aşık oldum bu gerçek

    63 yaşındaki şeker babama aşık oldum bu gerçek

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.