3 yaşındaki çocuk ailesinin çiftliğinde traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Baba hakkındaki suçlamaları reddetti

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester şehrinin Bury bölgesinde babasıyla birlikte aile çiftliğinde kalan 3 yaşındaki Albie Speakman isimli çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

38 yaşındaki baba Neil Speakman ağır ihmal nedeniyle adam öldürme suçundan yargılanıyor ve Albie'nin sağlık ve güvenliğini sağlayamamakla suçlanıyor.

"SEVGİ DOLU BİR ÇOCUKTU"

Albie'nin annesi Leah oğlunun herkesle çok iyi anlaşan, sevgi dolu bir çocuk olduğunu dile getirerek, "Oyun oynamayı çok seviyordu. Albie herkesin mutlu olmasını isteyen inanılmaz derecede sevgi dolu ve şefkatli bir çocuktu. Çok hassastı ve herkesin, özellikle de sevdiği insanların iyi olmasını istiyordu. Albie'yle ilgili her şeyi kesinlikle özleyeceğim; sesini, gülümsemesini, teninin kokusunu ve 'Seni seviyorum anneciğim' derken minik ellerinin yüzümde bıraktığı hissi" ifadelerini kullandı.







