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    4. Tekneden balinanın üzerine atlayan adamın görüntüleri viral olmuştu! 'Şok edici ve aptalca' denildi... Cezası gecikmedi

    Tekneden balinanın üzerine atlayan adamın görüntüleri viral olmuştu! 'Şok edici ve aptalca' denildi... Cezası gecikmedi

    22.05.2024 10:35
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    Yeni Zelanda kıyısı açıklarındaki bir tekneden balinanın üzerine atladığı anları çekerek sosyal medyadan paylaşan bir adamın görüntüsü hayvan severlerin tepkisine neden olmuştu. Şubat ayında yayınlanan görüntülerin sonrasında Yeni Zelanda Doğa Koruma yetkilileri (DOC), tekneden iki orka balinanın (katil balina) üzerine atlayan adama 600 Yeni Zelanda doları para cezası verdi. DOC adamın davranışını ‘aptallık’ olarak nitelendirdi.

    DOC dün olayın videosunu paylaşarak yaptığı açıklamada, Şubat ayında 50 yaşındaki bir adamın Auckland sahilinde teknenin yakınında yüzen iki orka balinasının üstüne doğru atladığını belirtti.

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    DOC yetkilileri, adamın koruma altındaki deniz memelilerine karşı davranışını 'şok edici ve aptalca' olarak nitelendirdi.

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    Orkaların son derece güçlü hayvanlar olduğunu ve daha önce tekneleri batırdığını vurgulayan DOC yetkilileri, “Bu durum gerçekten de korkunç bir şekilde sona erebilirdi ya ürkmüş balinanın yaralanmasıyla ya da durumu ağırlaşan hayvandan sorumlu kişinin zarar görmesiyle. Bu, Deniz Memelilerini Koruma Yasasının çok açık bir ihlalidir. Orkalar, koruma mevzuatı kapsamında balinalar olarak sınıflandırılıyor ve balinalarla yüzmek, herhangi bir deniz memelisini rahatsız etmek veya taciz etmek yasa dışıdır” açıklamasını yaptı. Adamın 600 Yeni Zelanda doları tutarında para cezasına çarptırıldığı belirtildi. (DHA)

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    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Yeni Zelanda balina
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