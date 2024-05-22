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    4. Sözleri sosyal medyayı ikiye böldü! Ne yapması gerektiğini sordu: "Kocam eski nişanlısının yüzüğüyle evlenme teklif etti"

    Sözleri sosyal medyayı ikiye böldü! Ne yapması gerektiğini sordu: "Kocam eski nişanlısının yüzüğüyle evlenme teklif etti"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 13:40
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    TikTok'ta 'Mrs.belleblake' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Bella Blake isimli bir kadın kocasının eski nişanlısı için özel olarak tasarlattığı alyansla kendisine evlenme teklifi ettiğini öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyadan anlattı. Sosyal medya kullanıcılarına "Kocam eski nişanlısının yüzüğüyle evlenme teklif etti" diyen Blake benzer durumu yaşasalardı nasıl hareket edeceklerini sordu.

    TikTok'ta 'Mrs.belleblake' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Bella Blake isimli bir kadın 'Şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum' notunu ekleyerek eşinin kendisine eski sevgilisine evlilik teklifi ettiği yüzüğü taktığını anlattı.

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    4 milyona izlenmeye ulaşan gönderisinden Blakes, "Bu yüzüğü ne kadar sevdiğimden ona bahsediyordum. 'Gerçekten çok güzel' dedim. Bana gülümseyerek, 'Ah evet Erica da onu sevdi' dedi. Erica'nın kim olduğunu anlamadım. Sonrasında eski nişanlısı olduğunu öğrendim" dedi.

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    Eski nişanlısının yüzüğü özel olarak tasarlattığını öğrendiğinde hayal kırıklığının derinleştiğini ifade eden Blake, "Onu seviyorum, çok güzel ama bu benim yüzüğüm değil. Ondan bunun yerine başka bir yüzük istemeli miyim?" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadını yüzüğünü değiştirmesi konusunda teşvik etmek için adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı Blake'in yüzüğü satmasını ve aslında istediği yüzüğü almasını önerirken, diğerleri de boşanmasını önerdi.

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