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    4. Süpermarket sahibiyle kavga eden kadın intikamını fena aldı! Dükkanın ortasına bir anda dışkısını yaptı

    Süpermarket sahibiyle kavga eden kadın intikamını fena aldı! Dükkanın ortasına bir anda dışkısını yaptı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.05.2024 13:36
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratırken kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir market sahibi ve müşteri arasında yaşanan kavga yer aldı. Müşteri market sahibiyle baş edemeyince intikamını ilginç bir şekilde almaya karar verdi. Market sahibinin karşısına geçen müşteri bir anda dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Bir market sahibi ve müşteri arasında yaşanan kavga cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

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    Görüntülerde iki kadının rafların arasında şiddetli bir şekilde kavga ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise müşteri market sahibiyle baş edemeyeceğini fark edince ilginç bir yönteme başvurdu. Marketin ortasında müşteri bir anda tuvaletini yaptı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Midem kaldırmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu nasıl olabiliyor?" yorumunu yaptı.

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