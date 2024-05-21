Süpermarket sahibiyle kavga eden kadın intikamını fena aldı! Dükkanın ortasına bir anda dışkısını yaptı

Bir market sahibi ve müşteri arasında yaşanan kavga cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

Görüntülerde iki kadının rafların arasında şiddetli bir şekilde kavga ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise müşteri market sahibiyle baş edemeyeceğini fark edince ilginç bir yönteme başvurdu. Marketin ortasında müşteri bir anda tuvaletini yaptı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Midem kaldırmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu nasıl olabiliyor?" yorumunu yaptı.