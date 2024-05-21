Bir anda dalgaların arasında kayboldu! Arkadaşlarının gözünün önünde köpek balığı tarafından bütünüyle yutuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Yeni Güney Galler kıyısı açıklarında 63 yaşındaki Christine Armstrong ve arkadaşları suyun tadını çıkartarak yüzüyordu. Ancak bir anda köpek balığının kendilerine doğru geldiğini fark eden grup kıyıya doğru yüzmeye başladı. Kıyıya vardıklarında grup sahilde kucaklaşarak sağ kurtuldukları için mutluluklarını dile getirdiler. Ancak geriye dönük baktıklarında ise Christine Armstrong'un yanlarında olmadığını fark ettiler.

Arkadaşlarıyla birlikte yüzen Christine Armstrong'un yaklaşık 4 metrelik bir köpek balığı tarafından dalgaların arasına çekilerek bütünüyle yutulduğu ifade edildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Christine'in çok sevecen bir kişi olduğunun altı çizilerek, "14 yıldır Tathra Plajı'nda yüzüyor ve sörf kulübünün deneyimli bir üyesi aynı zamanda eğitmeniydi. Yüzmek ona büyük mutluluk ve birçok arkadaş kazandırdı. Onu seven herkes, özellikle de 44 yıllık kocası Rob tarafından çok özlenecek" ifadeleri kullanıldı.







