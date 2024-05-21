Sokak ortasında darp edilen turiste yardım etmek isterken kız arkadaşının gözü önünde bıçaklandı... Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Portsmouth bölgesine tatile giden Charlie Faulker ve sevgilisi Kate kabus dolu anlar yaşadı. Çift yere bir markete doğru yürüyüş yaptıkları sırada ara sokakta yerel çetenin bir yabancıya saldırdığını gördü.

En az 5 kişinin beyaz tişört ve beyaz şort giymiş birkaç çanta taşıyan bir adamı ara sokağa sıkıştırdığı fark etti. Adamın zor durumda olduğunu fark edince Charlie duruma müdahale etmek istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Charlie'nin olaya müdahale ettiği sırada darp edildiği ve karnının sol tarafından bıçakladığı anlar yer aldı.

MARKETE GİREREK YARDIM İSTEDİLER

Kate sevgilisinin bıçaklanması üzerine onu yakındaki bir marketin içine kadar taşıdı. Bir market çalışanı, Charlie'nin içeri girdiğini ve kanlar içinde tezgahın önünde yere yığıldığını söyledi. Ambulans olay yerine gelene kadar ilk müdahalesi market çalışanları tarafından yapıldı. Polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve şu anda hepsinin izini sürmeye çalışıyor.