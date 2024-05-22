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    4. Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 4600 telefon satın alıp kendisini izledi... 4 ayda 415 bin dolar kazandı

    Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 4600 telefon satın alıp kendisini izledi... 4 ayda 415 bin dolar kazandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 10:04
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    Çin'de canlı yayın izleyici sayısını arttırmak için 4600 telefon satın aldı ve kendi hesabını izlemeye başladı. Dört ayın sonunda yayıncı 3 milyon yuan (415.000 ABD Doları) kazandı. Çinli yayıncı dolandırıcılık gerekçesiyle hapse atıldı. Bu durum sosyal medyada Çin'in herhangi birini dolandırıcılık nedeniyle ilk kez cezalandırdığı anlamına geliyor.

    Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan soyadı sadece Wang olarak açıklanan bir sosyal medya içerik üreticisi yasadışı ticari faaliyetler suçundan bir yıl üç ay hapis ve 50.000 yuan (7.000 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.

    Ningbo Evening News'in haberine göre, izlenme ve takipçi sayısını arttırmak için Wang, özel bulut yazılımıyla kontrol edilen 4.600 cep telefonu satın aldı. Wang, bilgisayarında sadece birkaç tıklamayla, izleyici sayılarını ve etkileşimlerini artırmak için tüm cep telefonlarını aynı anda canlı yayın hedefine akacak şekilde çalıştırabiliyordu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin dolandırıcılık
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