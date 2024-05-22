Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 4600 telefon satın alıp kendisini izledi... 4 ayda 415 bin dolar kazandı

Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan soyadı sadece Wang olarak açıklanan bir sosyal medya içerik üreticisi yasadışı ticari faaliyetler suçundan bir yıl üç ay hapis ve 50.000 yuan (7.000 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.

Ningbo Evening News'in haberine göre, izlenme ve takipçi sayısını arttırmak için Wang, özel bulut yazılımıyla kontrol edilen 4.600 cep telefonu satın aldı. Wang, bilgisayarında sadece birkaç tıklamayla, izleyici sayılarını ve etkileşimlerini artırmak için tüm cep telefonlarını aynı anda canlı yayın hedefine akacak şekilde çalıştırabiliyordu.







