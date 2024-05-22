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    4. Örümcek tarafından ısırılan hamile kadının bacağı çürümeye başladı! "Çok acımaya başladı. Yürüyemiyordum"

    Örümcek tarafından ısırılan hamile kadının bacağı çürümeye başladı! "Çok acımaya başladı. Yürüyemiyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 15:26
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    Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Apiai bölgesindeki evinde Ketisley Aparecida Freitas Lessa isimli bir kadın yatağında uzandığı sırada örümcek tarafından ısırıldı. Hemen tıbbi yardım istemesine rağmen doktorların kendisini ağrı kesici vererek evine gönderdiğini iddia eden Lessa, üç gün sonra şiddetli ağrılar nedeniyle yeniden hastaneye başvurduğunda bacağının çürümeye başladığını öğrendi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Apiai bölgesinde 29 yaşındaki Ketisley Aparecida Freitas Lessa isimli bir kadın evinde yatak odasını temizlerken keman örümceği olarak da bilinen kahverengi bir örümcek tarafından ısırıldı.

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    Örümcek tarafından ısırıldığı sırada hamile olan 29 yaşındaki kadın kendisine en yakın yerel hastaneye tıbbi destek için başvurdu ancak onun iddiasına göre ona ağrı kesici verip evine gönderdiler.

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    ÜÇ GÜN SONRA AĞRILARI BAŞLADI

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    Üç gün sonra ağrılarının şiddetlenmeye başladığını dile getiren Lessa, kan akışının olmaması nedeniyle insan dokusunun ölmesine neden olan bir durum olan nekroz teşhisi konduktan sonra hastanenin doğumhanesine kaldırıldı.

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    Bacağındaki ağrının kendisini çok zorladığını ifade eden Lessa, "Çok acımaya başladı. Yürüyemiyordum. Ayrıca vücudumun her yerinde alerjik reaksiyon vermeye başladı. Cildim kaşınıyor ve kızarıyordu. Kan testi yaptılar ve kan dolaşımımda pıhtılaşmamı etkileyen ve kanamama neden olabilecek zehir buldular. Zehrin bebeğimi etkilemesinden çok korktum. Sağlıklı bir şekilde Mirella'yı kucağıma alana kadar kabusum devam etti" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya örümcek
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