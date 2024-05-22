3 yıl boyunca bozuk para biriktirdi! 4 su şişesi dolusu bozuk parayla ev peşinatını ödedi... Tek tek saydılar

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'dianajlndr' hesabından paylaşılan gönderide ismi Pak İmam olarak bilinen adamın 4 büyük su şişesi dolusu bozuk parayla ev satın almak için peşinat ödemeye geldiği anlar milyonlarca izlenmeye ulaştı. 3 yıl boyunca para biriktiren İmam, 13 bin Endonezya Rupisiyle ev satın almak için emlak ofisine başvurdu.
"Para transferi ile ev almak out, madeni para ile ev almak in" notunuyla paylaşılan gönderide madeni paraların tek tek sayıldığı anlar yer aldı.
Su sişelerinden biri ağırlığından dolayı 2 kişi tarafından zorunda kaldı. Sonunda İmam'ın bozuk paraları ev peşinatı olarak kabul edildi.