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    4. 3 yıl boyunca bozuk para biriktirdi! 4 su şişesi dolusu bozuk parayla ev peşinatını ödedi... Tek tek saydılar

    3 yıl boyunca bozuk para biriktirdi! 4 su şişesi dolusu bozuk parayla ev peşinatını ödedi... Tek tek saydılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 14:23
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    Endonezyalı bir adamın, Doğu Java'nın Banyuwangi kentinde bir ev satın almak için peşinat verdiği sırada ödemeyi 4 su şişesi dolu bozuk parayla yapınca TikTok'un ilgisini çekti. İsmi Pak İmam olarak açıklanan adamın ödeme şekli sosyal medyada viral olunca yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'dianajlndr' hesabından paylaşılan gönderide ismi Pak İmam olarak bilinen adamın 4 büyük su şişesi dolusu bozuk parayla ev satın almak için peşinat ödemeye geldiği anlar milyonlarca izlenmeye ulaştı. 3 yıl boyunca para biriktiren İmam, 13 bin Endonezya Rupisiyle ev satın almak için emlak ofisine başvurdu.

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    "Para transferi ile ev almak out, madeni para ile ev almak in" notunuyla paylaşılan gönderide madeni paraların tek tek sayıldığı anlar yer aldı.

    Su sişelerinden biri ağırlığından dolayı 2 kişi tarafından zorunda kaldı. Sonunda İmam'ın bozuk paraları ev peşinatı olarak kabul edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Endonezya
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