Şiddetli türbülans nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı bir kişinin öldüğü Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı... "Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı"

Singapur Havayolları'na ait Boeing 777 uçağı Singapur'daki Changi'ye gitmek üzere Heathrow'dan ayrıldıktan 10 saat sonra, emniyet kemeri işaretinin yanmasından bir saniye sonra, Myanmar üzerinde 37.000 ft yükseklikte seyrederken şiddetli türbülans nedeniyle Tayland'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde uçakta yiyecek ve içecekler uçuşurken yolcuların havalanarak tavana çarptıkları anlar yer aldı.
Malezyalı 28 yaşındaki öğrenci Dzafran Azmir, "Birdenbire uçak yukarı doğru eğilmeye başladı ve sallanmaya başladı. Çok dramatik bir düşüş yaşandı ve emniyet kemeri takmayan herkes tavana fırladı. Bazı insanlar bagaj kabinlerine kafalarını vurdular" ifadelerini kullandı.
Güney Doğu Londra'daki Lewisham'dan Andrew Davies uçağın aniden düşmeye başlamasıyla şiddetli bir ses duyduğunu ifade ederek, "Uçak aniden düştüğünde korkunç bir çığlık ve gümbürtüye benzer bir ses duyuldu. Emniyet kemeri işaretinin yanması ile düşüşün arasında bir an varmış gibi geldi. Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı. Kafasında derin bir kesik olan zavallı bir kadın ve tepki vermeyen bir adam vardı. Olay olduğunda mürettebat ayaktaydı. Yaralanmayan tek bir kişiyi bile gördüğümü sanmıyorum" dedi.
Yolcu Jerry BBC'ye bunun "hayatının en kötü günü" olduğunu söyleyerek, "Başımı tavana çarptım ve eşim de öyle yaptı. Etrafta dolaşan bazı zavallı insanlar takla attılar, bu kesinlikle berbattı. Personel yaralılarla ilgilenmek için elinden geleni yaptı, çok sayıda yaralı vardı. Personelin bir kısmı yaralandı, bu yüzden iyi bir iş çıkardılar" ifadelerini kullandı.
Uçağın 6.000 ft'ten düşmesi üç dakika sürerken Josh Barker isimli bir yolcu annesine durumunu haber vermek için, "Seni korkutmak istemiyorum. Uçak acil iniş yapıyor. Hepinizi seviyorum. Çok acı çekiyorum. Sanırım dişlerim kırılmış, ağzımda yara var" mesajını gönderdi.