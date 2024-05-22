Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Şiddetli türbülans nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı bir kişinin öldüğü Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı... "Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı"

    Şiddetli türbülans nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı bir kişinin öldüğü Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı... "Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.05.2024 11:01
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Londra şehrinden Singapur'a doğru hareket eden bir yolcu uçağı şiddetli türbülans nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Türbülans anlarında onlarca yolcunun yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken eşyaların uçağın içinde uçuştuğu anlar da sosyal medyada gündem olmuştu. Singapur seferinde kabus dolu anlar yaşayan yolcular o günü anlattı.

    Singapur Havayolları'na ait Boeing 777 uçağı Singapur'daki Changi'ye gitmek üzere Heathrow'dan ayrıldıktan 10 saat sonra, emniyet kemeri işaretinin yanmasından bir saniye sonra, Myanmar üzerinde 37.000 ft yükseklikte seyrederken şiddetli türbülans nedeniyle Tayland'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde uçakta yiyecek ve içecekler uçuşurken yolcuların havalanarak tavana çarptıkları anlar yer aldı.

    Mynet Youtube

    Onlarca kişinin yaralandığı uçakta İngiliz vatandaşı olan 73 yaşındaki Brit Geoff Kitchen'ın hayatını kaybettiği ifade edildi. İki çocuk babası olan 73 yaşındaki Geoff'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğinin düşünüldüğü söylendi.

    "BİRDENBİRE UÇAK SALLANMAYA BAŞLADI"

    "BİRDENBİRE UÇAK SALLANMAYA BAŞLADI"

    Malezyalı 28 yaşındaki öğrenci Dzafran Azmir, "Birdenbire uçak yukarı doğru eğilmeye başladı ve sallanmaya başladı. Çok dramatik bir düşüş yaşandı ve emniyet kemeri takmayan herkes tavana fırladı. Bazı insanlar bagaj kabinlerine kafalarını vurdular" ifadelerini kullandı.

    Güney Doğu Londra'daki Lewisham'dan Andrew Davies uçağın aniden düşmeye başlamasıyla şiddetli bir ses duyduğunu ifade ederek, "Uçak aniden düştüğünde korkunç bir çığlık ve gümbürtüye benzer bir ses duyuldu. Emniyet kemeri işaretinin yanması ile düşüşün arasında bir an varmış gibi geldi. Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı. Kafasında derin bir kesik olan zavallı bir kadın ve tepki vermeyen bir adam vardı. Olay olduğunda mürettebat ayaktaydı. Yaralanmayan tek bir kişiyi bile gördüğümü sanmıyorum" dedi.

    Yolcu Jerry BBC'ye bunun "hayatının en kötü günü" olduğunu söyleyerek, "Başımı tavana çarptım ve eşim de öyle yaptı. Etrafta dolaşan bazı zavallı insanlar takla attılar, bu kesinlikle berbattı. Personel yaralılarla ilgilenmek için elinden geleni yaptı, çok sayıda yaralı vardı. Personelin bir kısmı yaralandı, bu yüzden iyi bir iş çıkardılar" ifadelerini kullandı.

    SADECE 3 DAKİKA SÜRDÜ

    SADECE 3 DAKİKA SÜRDÜ

    Uçağın 6.000 ft'ten düşmesi üç dakika sürerken Josh Barker isimli bir yolcu annesine durumunu haber vermek için, "Seni korkutmak istemiyorum. Uçak acil iniş yapıyor. Hepinizi seviyorum. Çok acı çekiyorum. Sanırım dişlerim kırılmış, ağzımda yara var" mesajını gönderdi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Singapur türbülans
    En Çok Okunan Trend Haberler
    ‘Mülakatta torpil’ iddiası! CİMER’e iletildi, Valilik inceleme başlattı…

    ‘Mülakatta torpil’ iddiası! CİMER’e iletildi, Valilik inceleme başlattı…

    Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

    Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'

    Tekneden üzerine atlamıştı! 'Aptallık'

    Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı! "Başka bir yaralanma vardı"

    Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı! "Başka bir yaralanma vardı"

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    Aylık 75 bin TL kira, 10 bin TL aidat verdiği evini gezdirdi

    4600 telefon satın alıp kendisini izledi! Kazancı dudak uçuklattı

    4600 telefon satın alıp kendisini izledi! Kazancı dudak uçuklattı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.