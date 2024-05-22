Şiddetli türbülans nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı bir kişinin öldüğü Singapur uçağının yolcuları o anları anlattı... "Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı"

Güney Doğu Londra'daki Lewisham'dan Andrew Davies uçağın aniden düşmeye başlamasıyla şiddetli bir ses duyduğunu ifade ederek, "Uçak aniden düştüğünde korkunç bir çığlık ve gümbürtüye benzer bir ses duyuldu. Emniyet kemeri işaretinin yanması ile düşüşün arasında bir an varmış gibi geldi. Nereye baksanız başka bir yaralanma vardı. Kafasında derin bir kesik olan zavallı bir kadın ve tepki vermeyen bir adam vardı. Olay olduğunda mürettebat ayaktaydı. Yaralanmayan tek bir kişiyi bile gördüğümü sanmıyorum" dedi.