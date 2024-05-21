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    4. Gelinin eski sevgilisi düğüne katıldı! Damadın elini sıkacak gibi yaptı bir anda yumruklamaya başladı... Davetlileri şaşırtan görüntüler

    Gelinin eski sevgilisi düğüne katıldı! Damadın elini sıkacak gibi yaptı bir anda yumruklamaya başladı... Davetlileri şaşırtan görüntüler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.05.2024 10:37
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    Hindistan'da gerçekleştirilen bir düğün kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde gelin ve damadı tebrik etmek için yanlarına yaklaşan bir adamın damadı yumrukladığı görüldü. Gelinin eski sevgilisi olduğu iddia edilen adam damadın önce elini sıkacak gibi yaptı ardından ise genç adamın suratını defalarca yumrukladı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Racastan eyaletinde gerçekleşen düğün töreni sosyal medya için bir hayli ilginç anlara sahne oldu.

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    Videoda gelinin eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi gelin ile damadı tebrik etmek için sahneye çıktı. Damat ve geline yaklaşarak elini uzatan adam ardından damadı yumruklamaya başladı.

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    Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılınca kısa sürede viral oldu. O anlara sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı. Görüntüler 1.6 milyonu aşkın izlendi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir dahaki sefere davetli listesini doğru bir şekilde kontrol etmek her iki taraf için de bir öncelik olacak" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu şimdi yapmanın amacı nedir?" yorumunu yaptı.

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