İlişkilerini eleştirenlere sosyal medyadan yanıt verdi! "63 yaşındaki şeker babama aşık oldum bu gerçek"

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nova Hawthorne, 63 yaşındaki sevgilisi James ile 5 yıl önce müstehcen içerikler paylaştığı bir web sitesi üzerinden tanıştı. Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Hawthorne, James'in kendisine mücevher ve kıyafetlerden oluşan hediyeler aldığını ve işine 210 bin sterlin (8 milyon 600 bin TL) yatırım yaptığını söyledi.

Love Don't Judge Youtube kanalına konuşan James ilişkilerinin 5 yıl içinde gerçeğe dönüştüğünü söyleyerek, "Nova oldukça hızlı bir şekilde ruh eşim oldu. Şekerlikten erkek arkadaş ve kız arkadaşa geçiş yapmamız birkaç hafta sürdü" dedi.

Alışılmadık ilişkilerinin insanların onlara bakmasına ve fotoğraf çekmesine yol açtığını söyleyen Hawthorne, "Birlikte dışarı çıkmamızı heyecan verici buluyorum çünkü insanların bakacağını biliyorum. Şüphelerin çoğu, orada gerçek bir sevgi olup olmadığı veya bunun sadece para için olup olmadığıyla ilgiliydi. Birbirimizi gerçekten çok seviyoruz" diye konuştu.







