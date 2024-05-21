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    4. Metronun ortasında koşup dans etmeye başladı! Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmedi... Sosyal medyada gündem oldu

    Metronun ortasında koşup dans etmeye başladı! Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmedi... Sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.05.2024 11:08
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    Hindistan'ın Delhi metrosunda kaydedilen bir görüntü kısa sürede Twitter'ın gündemine yerleşmeyi başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan genç bir kız hareket eden metronun içinde önce koşmaya başladı ardından ise metro direklerine tutunarak dans etti. Diğer yolcuların şaşkınlıkla takip ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Hindistan'ın Delhi metrosu yolcularını şaşkına çeviren bir dans performansıyla yine sosyal medyanın gündemine yerleşti. Hayvan desenlerinden oluşan bir etek ile bluz giyen bir kadın önce metronun ortasına doğru koştu ardından ise direklerin arkasına geçerek twerk yapmaya başladı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

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    Diğer yolcuların şaşkınlık dolu bakışlarına aldırış etmeyen genç kızın dans performansı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk videoda teyzenin paha biçilemez ifadeleri var" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hükümet yakında buna karşı harekete geçebilir ve metro biletlerine eğlence vergisi uygulayabilir" yorumunu yaptı.

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    Dans Hindistan
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