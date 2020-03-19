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Belediye çalışanlarına ücretsiz dezenfektan dağıtıldı

MALATYA HABERLERİ  | 19.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs tehlikesi karşısında önlemler her geçen gün artarken, Malatya’da da Yeşilyurt Belediyesi personeline ücretsiz olarak dezenfektan el bakım ürünü verildi.Türkiye’de şuana kadar 3 vatandaşın hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişide enfekte olan korona virüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarılırken, Malatya’da da birçok alan dezenfekte ediliyor.

Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs tehlikesi karşısında önlemler her geçen gün artarken, Malatya’da da Yeşilyurt Belediyesi personeline ücretsiz olarak dezenfektan el bakım ürünü verildi.
Türkiye’de şuana kadar 3 vatandaşın hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişide enfekte olan korona virüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarılırken, Malatya’da da birçok alan dezenfekte ediliyor. Yeşilyurt Belediyesi’nde de görevlerine devam eden personellere, dezenfekte el bakım ürünü dağıtıldı. Virüse karşı özellikle el hijyeninin önemine değinen firma yetkilisi Ahmet Alagöz, bu süreçte vatandaşlara hizmet eden belediye çalışanlarının sağlıklılarını önemsediklerini ve bu kapsamda el dezenfektanı içeren el bakım ürünlerini dağıttıklarını söyledi.
El Ayak Bakım Uzmanı Hülya Ceylan’ın da yer aldığı programda, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli personellere de aynı şekilde el hijyeni ürünleri dağıtıldı.

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