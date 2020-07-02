YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Belediye çalışmaları hızlandı

Belediye çalışmaları hızlandı

KİLİS HABERLERİ  | 02.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürülmesi çalışmaları aralıksız sürüyor.Su İşleri Müdürlüğü tarafından Ekrem Çetin, Şehitler ve Bilal Habeş mahallelerinde sokak kanal arıza,Necmettin Erbakan mahallesinde ise ana hat imalatı çalışmaları devam ediyor.

Belediye çalışmaları hızlandı

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürülmesi çalışmaları aralıksız sürüyor.
Su İşleri Müdürlüğü tarafından Ekrem Çetin, Şehitler ve Bilal Habeş mahallelerinde sokak kanal arıza,Necmettin Erbakan mahallesinde ise ana hat imalatı çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından, yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaçak kesim yaptığı tespit edilen yere baskın yapılarak, kesilen etlere el konularak idari işlem uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kilis Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:10
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:38

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Anız yakanlara ceza uyarısı

Anız yakanlara ceza uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.