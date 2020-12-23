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Belediye Dergi yayın hayatına başladı

BURSA HABERLERİ  | 23.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Belediye Dergi’nin ilk sayısı okuyucusuyla buluştu.Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir özveriyle yayına hazırlanan Belediye derginin genel yayın yönetmenliğini Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman üstlenirken kadrosu da profesyonel bir yayın ekibinden oluşuyor.

Belediye Dergi yayın hayatına başladı

Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Belediye Dergi’nin ilk sayısı okuyucusuyla buluştu.
Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir özveriyle yayına hazırlanan Belediye derginin genel yayın yönetmenliğini Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman üstlenirken kadrosu da profesyonel bir yayın ekibinden oluşuyor. İlk sayısındaki özel röportajla Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın hiç bilinmeyen yönleri okuyucuya aktarılırken, Başkan Kanar’ın çocukluğu, gençlik yılları, hayalleri ve vizyon projeleri konuşuldu. Mustafakemalpaşalı tiyatro ve sinema sanatçısı İsmail Düvenci ile yapılan söyleşi de okuyanları geçmişe götürdü. Üç ayda bir çıkacak olan Belediye dergi de kültür sanat, tarih, edebiyat ve belediye haberleri yayımlanırken Murat Çubukçu, Halit Ersöz, Ahmet Tüzün ve Coşkun Dağdeler gibi ilçenin önemli isimleri de özel yazılarıyla katkı sağlıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ”Mustafakemalpaşa, kadim geleneğimizin kültür ve sanatla mayalandığı özel bir şehir. İnsanımız son derece dinamik, sanatsever ve sosyalleşmeyi seven bir yapıya sahip. 13 Aralıktan itibaren kültür ve sanat aktivitelerine ara vermek zorunda kalsak da hemşehrilerimizi unutmadık. Süreli yayın kategorisinde parmakla gösterilecek bir işe imza attık” dedi.
"Dergiyi çok beğeneceksiniz" diyen Mehmek Kanar, “Yılda dört kez mevsimlik olarak çıkaracağımız dergimizi özel dosya konularıyla siz değerle hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız. Şehrimize ve sanatsever Mustafakemalpaşalılara hayırlı olsun. Herkese iyi okumalar” dileğinde bulundu.

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