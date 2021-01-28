YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Belediye Derincespor - Arnavutköy Belediyesi maçının ardından

Belediye Derincespor - Arnavutköy Belediyesi maçının ardından

28.01.2021 21:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Arnavutköy Belediyesini 4-0 galip gelen Belediye Derincespor’un teknik direktörü Fatih Uygun, "Rakibimiz olan bir takımı çok iyi oyun ve skorla yendik" dedi.Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun, 4-0 galip geldikleri Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Arnavutköy Belediyesini 4-0 galip gelen Belediye Derincespor’un teknik direktörü Fatih Uygun, "Rakibimiz olan bir takımı çok iyi oyun ve skorla yendik" dedi.

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun, 4-0 galip geldikleri Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Net skorla rakip gördükleri bir takımı yendikleri için memnun olduğunu söyledi. Takımla ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Uygun’un şunları söyledi:
"Başlangıçlar önemlidir. Çok önemli bir maçı, rakibimiz olan bir takımı net bir skor ve çok iyi bir oyunla yendiğimiz için mutluyuz. Sahaya yüreğini ve her şeyini koyan futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim düşüncemiz; maç maç gitmek. Sadece o anı ve maçı yaşamak. Bundan sonra tek maçımız var; Manisa. Onu oynadıktan sonra sıradakine bakacağız. Bu şekilde devam ederek başlangıçtan daha da önemli olan bitirişi, finali en iyi şekilde yaparız. Bugünkü maçta ne planladıysak ve ne çalıştıysak hepsini sahaya yansıttık. Pozisyon vermedik. Bir tek duran toptan, adam paylaşımından pozisyon verdik. Çok gol kaçırdık. Özellikle ilk yarı daha net skorla 45 dakikayı bitirebilirdik. Yeter ki sahaya konsantre olup oyun disiplininden kopmayalım, bu şekilde devam ederiz"

“Golü anneme armağan ettim”
Arnavutköy Belediyesi filelerine 2 gol kaydeden ve maçı koparan Melih İnan ise sezonun en iyi topunu oynadıklarını belirterek, “Takım arkadaşlarımı ve herkesi tebrik ediyorum. Bu sezonun en iyi maçını oynadık. Net skor aldık. İnşallah bu oyuna devam edeceğiz. Kendi adıma da şansızlığı kırdım. İlk golümü anneme armağan ettim. Benim için duygulu andı. İnşallah devamı gelecek. Kampı çok iyi geçirdik. Bu şekilde oyun olacağını az çok tahmin edebiliyorduk. Rakibi de çok iyi analiz etmiştik. Takım da kampta çok iyi toparlandı. Bundan sonraki maçlar böyle olacak ve zirveye doğru adım adım ilerleyeceğiz. Buna inanıyoruz. Kentimizin de buna inanmasını istiyorum. Rakiplerimizi bir bir yenerek gideceğiz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:18
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

İlim Eczanesi
Izmit
Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Gültaç Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Özgem Eczanesi
Korfez
Zeynep Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Başiskele personeline iş güvenliği eğitimi

Başiskele personeline iş güvenliği eğitimi

Yarımca kent meydanı projesi bölgeye değer katacak

Yarımca kent meydanı projesi bölgeye değer katacak

3.Lig: Belediye Derincespor: 4- Arnavutköy Belediyesi:0

3.Lig: Belediye Derincespor: 4- Arnavutköy Belediyesi:0

3.Lig: Belediye Derincespor: 4- Arnavutköy Belediyesi:0

3.Lig: Belediye Derincespor: 4- Arnavutköy Belediyesi:0

Tavşantepe Cemevi’nde yer teslimi yapılacak

Tavşantepe Cemevi’nde yer teslimi yapılacak

Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilere destek sözü

Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilere destek sözü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.