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Belediye ekipleri iş başında

17.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Mustafakemalpaşa’da etkili olan kar yağışı sebebiyle, Belediye ekipleri tarafından buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.110’u kırsal 131 mahallesiyle Bursa’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa’da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte ilk andan itibaren üst düzey önlemler alınarak, özellikle ana arterlerin açık tutulması sağlandı.

Mustafakemalpaşa’da etkili olan kar yağışı sebebiyle, Belediye ekipleri tarafından buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.
110’u kırsal 131 mahallesiyle Bursa’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa’da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte ilk andan itibaren üst düzey önlemler alınarak, özellikle ana arterlerin açık tutulması sağlandı. Yüksek kesimlerin ardından etkili olan kar yağışı ve don olaylarına karşı yoğun mesai harcayan Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda meydana gelen buzlanmalar sonucu sürücülerin zorluk yaşamaması için önlem aldı.
Vardiyalı olarak çalışan 35 kişilik ekip, kar yağışının yoğunlaştığı saatlerden, sabahın ilk ışıklarına kadar özellikle ana arterlerin açık tutulması için büyük çaba harcadı. 20 ton kumlu tuz kullanılan çalışmalarda Balıkesir Caddesi başta olmak üzere, Devlet hastanesi yolu, Bursa Caddesi, 14 Eylül Bulvarı, Kirmasti Köprüsü ve Lalaşahin Paşa Köprüsü ile Karşıyaka’daki ana arterler üzerinde tuzlama yapıldı.
Gece ve gün boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla ilçede kardan kapanan 15 mahallenin yolu Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ulaşıma açıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "1 kar küreme tuzlama kamyonu, 2 tam donanımlı grayder, 2’si kar küremeli 6 kepçe, 1 yükleme aracı ve 15 acil destek aracı ile tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler anında giderildi. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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