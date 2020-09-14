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Belediye ekipleri kaçak yapılaşmayı durdurdu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Kdz.

Kdz. Ereğli İlçesi Kıyıcak Mahallesi sınırları içinde bulunan iş yerine kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarını alan Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Ekipleri söz konusu alanda çalışmaları durdurdu.
Özel bir şirkete ait tesis çevresine ve vatandaşlara ait aralara gelişi güzel direkler diken ve iddiaya göre yeni tesis yaptığı iddia edilen firmaya Kıyıcak halkı büyük tepki gösterdi.
Alaplı Kıyıcak Köyü Muhtarı Şükrü Kılıç, duruma kayıtsız kalmayarak, Geçen yıl söz konusu firmanın Tersane alanında cüruf dağları oluşturup Tersaneyi kullanılamaz hale getirdiğini iddia ederek duruma gösterdi.
Kılıç, "Firma bu defa hiç bir kurumdan yasal izinlerini almadan, vatandaşlara ait arazileri işgal ederek, burada da çevre felaketi mi oluşturmak istiyor. Biz Kdz. Ereğli Belediyesine gerekli şikayetleri yaptık. Alanda zabıta ve fen işleri ekipleri tespit yaptılar ve inşaatı durdurdular. Yapılan değerlendirmenin ardından nihai karar verilecektir. Bizler bu izinsiz yapılan işlemlere gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz. Burada vatandaşa ait parseller var. Kendilerine ait olmayan arazilerinde etrafını kapatıyorlar. Kaldı ki kendi arazilerini etrafını çevirmek içinde belediyeden izin almaları gerekiyor" dedi.

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