YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Emet Belediyesi, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı etkin mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarını ilave tedbirlerle sürdürüyor.İnsanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmayan belediye zabıta ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor.Zabıta Ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren ve besi odaklarında hayvanlara yiyecek veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, ’’İlçe genelinde besi odakları sayısını artıracağız.

Emet Belediyesi, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı etkin mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarını ilave tedbirlerle sürdürüyor.
İnsanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmayan belediye zabıta ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor.
Zabıta Ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren ve besi odaklarında hayvanlara yiyecek veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, ’’İlçe genelinde besi odakları sayısını artıracağız. Tüm canlılar için sokaktayız. Tüm belediye ekiplerimizle birlikte tüm canlılar için sahadayız sizler için çalışıyoruz. Sizler evinizde kalın kendi sağlınıza ve devletimizin bekasına yardımcı olun. Şu anki etkinliğimizde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için tüm mahallelerimize besleme odaklarını yerleştirdik. Bundan sonra Emet’te sokakta gezinen hiç bir aç sokak hayvanını görmeyeceğiz inşallah. Daha büyük projemizde sokak hayvanları barınak projemiz vardı. Bu proje için çalışmalar başladı. Projeyi hayata geçirdiğimizde inşallah bu sorunuda temelli çözmüş olacağız. Sizler kendi sağlınız ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen, evinizde kalın. Allaha emanet olun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.