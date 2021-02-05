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Belediye ekipleri sokak sokak temizlik yapıyor

05.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.
Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, çöplerin kaldırılmasından, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri ile üst ve alt geçitlerin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra, çöp konteynerleri yıkayarak halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor.

"Temizlik ekiplerimiz sıkı çalışıyor"
Temizlik ekiplerinin mesai zamanı gözetmeksizin sürekli çalıştığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Temizlik ekiplerimiz gece ve gündüz çalışıyor. İlçenin yoğun yerlerinden başlamak üzere parklardan tuttun da ara sokaklardan kent içerisindeki boş arsalara kadar temizletiyoruz. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan temizlik yapıyoruz. Ekiplerimiz, geceleri de merkezi cadde ve sokaklarda anlık temizlik yapıyor. Semt pazarları yine gece oluşturulan ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yine gece boyunca çöp toplama araçlarımız çöp konteynerlerini topluyor. Düzenli olarak da çöp yıkama aracımız konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor” dedi.

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